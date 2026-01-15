Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області спрямоване не лише на тимчасове розміщення.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області стартує в рамках експериментальної програми, що дозволяє переселенцям проживати до року у спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Інформацію про ініціативу оприлюднило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Програма орієнтована на людей, які після тривалого медичного або доглядового супроводу потребують додаткової підтримки у побуті.

Житло надається безкоштовно за рахунок державного бюджету. Кімнати та квартири оснащені базовими зручностями, що дозволяє самостійно готувати їжу та вести домашнє господарство.

Ініціатива включає комплексну соціальну підтримку. Фахівці допомагають переселенцям розвивати навички самостійного життя, вирішувати побутові питання та адаптуватися до нових умов. Супровід надається незалежно від форми власності приміщень.

Фізичні та юридичні особи, готові надати житло, повинні бути внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг і відповідати вимогам Кабміну. Приміщення має бути придатним для проживання, безпечним і комфортним для мешканців.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області спрямоване не лише на тимчасове розміщення. Головна мета — відновлення відчуття безпеки, самостійності та стабільності для людей, які залишили рідний дім через війну. Програма передбачає оформлення документів, консультування та комплексну допомогу у повсякденних справах.

Проєкт забезпечує комфортне перебування переселенців, сприяє адаптації в регіоні та гарантує соціальний захист у нових умовах.

