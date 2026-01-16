Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области на 2026 год обеспечивает стабильность и помогает покрыть расходы на жилье.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области на 2026 год предоставляется по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам, проживающим в этом регионе, предоставляют на сайте Пенсионного фонда Украины.

Выплаты назначаются на следующий шестимесячный период, если среднемесячный доход на одного члена семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 грн. Таким образом, максимальный доход для получения пособия не может превышать 10380 грн на человека.

Отдельные категории граждан получают поддержку вне зависимости от дохода. Это пенсионеры с выплатой до 10 380 грн, лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, дети-сироты и лишенные родительской опеки до 23 лет, а также родители-воспитатели, приемные родители и опекуны.

Для оформления помощи переселенцы подают заявление в органы социальной защиты и предоставляют документы, подтверждающие доход и статус. Специалисты проверяют информацию и назначают выплату в соответствии с правилами.

Денежное пособие на проживание для ВПЛ в Киевской области на 2026 год обеспечивает стабильность и помогает покрыть расходы на жилье, позволяя семьям адаптироваться в новых условиях.

Это поддержка государства, позволяющая переселенцам чувствовать безопасность и планировать жизнь в будущем.

Кроме того, в Киеве ВПЛ имеют возможность получить бесплатные продукты. Благотворительная организация «Пища жизни» осуществляет системную деятельность, направленную на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в помощи.

