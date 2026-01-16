Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області на 2026 рік забезпечує стабільність і допомагає покрити витрати на житло.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області на 2026 рік надається за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям, які проживають в цьому регіоні, надають на сайті Пенсійного фонду України.

Виплати призначаються на наступний шестимісячний період, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 грн. Таким чином, максимальний дохід для отримання допомоги не може перевищувати 10 380 грн на людину.

Окремі категорії громадян отримують підтримку незалежно від доходу. Це пенсіонери з виплатою до 10 380 грн, особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти-сироти та ті, хто позбавлений батьківського піклування до 23 років, а також батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Для оформлення допомоги переселенці подають заяву до органів соціального захисту та надають документи, які підтверджують дохід і статус. Фахівці перевіряють інформацію та призначають виплату відповідно до правил.

Це підтримка держави, що дозволяє переселенцям відчувати безпеку та впевнено планувати життя у майбутньому.

Крім того, в Києві ВПО мають можливість отримати безкоштовні продукти. Благодійна організація «Їжа життя» здійснює системну діяльність, спрямовану на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують допомоги.

