Работа для пенсионеров в Украине открывает возможности дополнительного дохода и активной жизни в разных регионах страны.

Работа для пенсионеров в Украине охватывает вакансии, позволяющие совмещать стабильный доход с комфортными условиями труда, сообщает Politeka.

Мы нашли несколько вариантов работы для пенсионеров в Украине на платформе work.ua.

В частности, во Львове компания «Сільпо» приглашает поваров с зарплатой от 29 200 до 41 500 грн. Обязанности здесь предусматривают приготовление блюд, их украшение и соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Опыт не обязателен, а компания обеспечивает официальное трудоустройство, стабильную зарплату, бесплатное питание и поддержку коллег во время адаптации.

Еще одна интересная вакансия предусматривает работу для пенсионеров в Украине техником по ремонту и мерчендайзером с личным автомобилем в компании Global Tech Service в Виннице.

Заработная плата составляет от 30 000 до 45 000 грн, предусмотрено официальное трудоустройство, обеспечение горюче-смазочными материалами, оплату амортизации авто и мобильной связи. Компания ценит аккуратность, ответственность и ориентацию на результат.

Также компания «Запад Посуда, ООО» ищет экспедитора для доставки посуды и кухонного оборудования в Ивано-Франковске.

Основные обязанности включают организацию и контроль доставки, сопровождение грузов, погрузку и разгрузку транспортных средств. Опыт на аналогичной должности приветствуется, но не обязателен.

Работникам предлагают официальное трудоустройство, конкурентную зарплату от 28 000 до 30 000 грн, график с 08:00 до 17:00–18:00 и выходные дни можно согласовать.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.