Работа для пенсионеров в Украине охватывает вакансии, позволяющие совмещать стабильный доход с комфортными условиями труда, сообщает Politeka.
Мы нашли несколько вариантов работы для пенсионеров в Украине на платформе work.ua.
В частности, во Львове компания «Сільпо» приглашает поваров с зарплатой от 29 200 до 41 500 грн. Обязанности здесь предусматривают приготовление блюд, их украшение и соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Опыт не обязателен, а компания обеспечивает официальное трудоустройство, стабильную зарплату, бесплатное питание и поддержку коллег во время адаптации.
Еще одна интересная вакансия предусматривает работу для пенсионеров в Украине техником по ремонту и мерчендайзером с личным автомобилем в компании Global Tech Service в Виннице.
Заработная плата составляет от 30 000 до 45 000 грн, предусмотрено официальное трудоустройство, обеспечение горюче-смазочными материалами, оплату амортизации авто и мобильной связи. Компания ценит аккуратность, ответственность и ориентацию на результат.
Также компания «Запад Посуда, ООО» ищет экспедитора для доставки посуды и кухонного оборудования в Ивано-Франковске.
Основные обязанности включают организацию и контроль доставки, сопровождение грузов, погрузку и разгрузку транспортных средств. Опыт на аналогичной должности приветствуется, но не обязателен.
Работникам предлагают официальное трудоустройство, конкурентную зарплату от 28 000 до 30 000 грн, график с 08:00 до 17:00–18:00 и выходные дни можно согласовать.
