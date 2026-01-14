Дополнительные графики отключения света в Запорожье и области на 15 января вводятся из-за запланированных работ в регионе, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении «Запоріжжяобленерго».
В этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения. Жителям советуют ознакомиться с графиками отключения света в Запорожье и области на 15 января.
С 10:00 до 16:00 из-за планового ремонта электрооборудования не будет электроэнергии в Запорожье по следующим адресам:
- Вийськбуд: 123(столовая), 570.
- Гончара: 54-62.
- Зализнычна: 18, 20(4эт).
- Зразкова: 123-139, 138-152.
- Павлокичкаська: 2, 6, 8.
- Перша Лыварна (Червоногвардійська): 44, 46, 48.
- Универсытетська (Жуковського): 68, 70а.
- Учытельська: 91-105, 94-110.
- Финальна: 10, 12, 5.
- Фундаментальна: 9.
- Чудова: 131-153, 152-180.
- пер. Кедровый: 1-27, 2-20.
С 10 до 15 через плановые работы будут продолжаться ремонтные работы в Запорожье на следующих улицах:
- Днипровська: 24, 24/Соборный 68 (9 пов), 24/Соборный 68, 30, 32, 34.
- Олександривська: 28, 30, 32а, 31, 32, 34, 36, 38, 35, 4, 40
- пр. Соборный: 66, 68/Днипровська,24 (9 пов), 68/Днипровська,24.
С 9.30 до 15.30 также в городе будут ограничения по адресу:
- Героев Крут (12 Квитня): 2Г, 2Д.
С 9 до 17 часов также будут ограничения в регионе. В частности, отключения будут в селе Малышивка по адресам:
- Шевченка - № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 49.
Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Запорожьеоблэнерго».
