Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света в Запорожье и области на 15 января.

Дополнительные графики отключения света в Запорожье и области на 15 января вводятся из-за запланированных работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Запоріжжяобленерго».

В этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения. Жителям советуют ознакомиться с графиками отключения света в Запорожье и области на 15 января.

С 10:00 до 16:00 из-за планового ремонта электрооборудования не будет электроэнергии в Запорожье по следующим адресам:

Вийськбуд: 123(столовая), 570.

Гончара: 54-62.

Зализнычна: 18, 20(4эт).

Зразкова: 123-139, 138-152.

Павлокичкаська: 2, 6, 8.

Перша Лыварна (Червоногвардійська): 44, 46, 48.

Универсытетська (Жуковського): 68, 70а.

Учытельська: 91-105, 94-110.

Финальна: 10, 12, 5.

Фундаментальна: 9.

Чудова: 131-153, 152-180.

пер. Кедровый: 1-27, 2-20.

С 10 до 15 через плановые работы будут продолжаться ремонтные работы в Запорожье на следующих улицах:

Днипровська: 24, 24/Соборный 68 (9 пов), 24/Соборный 68, 30, 32, 34.

Олександривська: 28, 30, 32а, 31, 32, 34, 36, 38, 35, 4, 40

пр. Соборный: 66, 68/Днипровська,24 (9 пов), 68/Днипровська,24.

С 9.30 до 15.30 также в городе будут ограничения по адресу:

Героев Крут (12 Квитня): 2Г, 2Д.

С 9 до 17 часов также будут ограничения в регионе. В частности, отключения будут в селе Малышивка по адресам:

Шевченка - № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 49.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Запорожьеоблэнерго».

