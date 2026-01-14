Новый график движения поездов из Киева вводится из соображений безопасности пассажиров и железнодорожной инфраструктуры.

"Укрзализныця" ввела новый график движения поездов из Киева, однако изменения касаются только части популярных маршрутов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

В связи с усложнением ситуации безопасности в Житомирской области временно вносятся изменения в движение отдельных пригородных экспресса. Новый график движения поездов из Киева вводится из соображений безопасности пассажиров и железнодорожной инфраструктуры.

С 14 января меняется маршрут экспресса:

№6617 Киев-Пассажирский – Тетерев, который будет курсировать только до станции Тетерев вместо полного маршрута Киев-Пассажирский – Коростень.

С 15 января будут также действовать изменения для обратного рейса:

№6606 Тетерев – Киев-Пассажирский, вместо поезда Малин – Киев-Пассажирский.

Пассажиров просят заранее учитывать эти корректировки при планировании путешествий и внимательно следить за обновлениями расписания. Железнодорожники работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить движение поездов по полным маршрутам, как только это позволит ситуация безопасности.

Кроме этого, в связи со сложными погодными условиями в столице, в частности аномальной гололедицей и приближением циклона, для киевлян вводится дополнительное транспортное решение. В Киеве снова запускают шаттловые рейсы, призванные облегчить передвижение по городу в часы пик.

Шатлы, уже тестировавшиеся в конце прошлого года, возвращаются на маршрут для усиления движения Kyiv City Express между станциями Дарница и Выдубичи. Основная цель их внедрения – уменьшить нагрузку на платформы и сократить время ожидания поездов в пиковые часы.

