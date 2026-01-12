Программа реализуется в формате регулярных встреч, во время которых участники могут получить бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве можно получить по определенному графику, однако перед этим важно зарегистрироваться, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в Телеграмм-канале "Соціальний Центр України".

Христианская община Полтавы сообщает о старте набора участников на 14-й поток программы поддержки внутренне перемещенных лиц. Инициатива преследует цель не только предоставления материальной помощи, но и создания пространства для общения, взаимной поддержки и постепенной интеграции переселенцев в новое общество.

Программа реализуется в формате регулярных встреч, во время которых участники могут пообщаться, получить моральную поддержку и необходимые ресурсы. В рамках программы участникам предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве, средства личной гигиены, а также одежда в соответствии с имеющимися возможностями.

Организаторы отмечают, что есть четко определенные условия участия. Зарегистрироваться могут исключительно новые участники — внутренне перемещенные лица, ранее не участвовавшие ни в одном из предыдущих потоков. Формат предусматривает еженедельные встречи около одного часа в дружеской атмосфере за чаем и общением, после которых осуществляется выдача помощи.

Обязательным условием есть регулярное присутствие на встречах. При пропуске двух встреч подряд без уважительной причины украинец может быть исключен из программы. Участие доступно только для совершеннолетних в возрасте от 18 лет.

Начало 14-го потока запланировано на 20 января 2026 года. Регистрация на участие осуществляется по специальной ссылке. После этого вам предложат заполнить анкету. Когда это будет выполнено, вам нужно дождаться ответа на запрос.

Встречи будут проходить по адресу: проспект Мира, 24. Организаторы просят участников приходить вовремя, поскольку у каждой группы есть определенный модератор, который координирует процесс общения и выдачу помощи.

