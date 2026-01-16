Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжает предоставляться в рамках социального проекта, направленного на поддержку пожилых жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на пожилых людей, пострадавших в результате войны или потерявших стабильные источники дохода. Основной упор сделан на помощи во время холодного сезона и обеспечении базовых потребностей.

Приоритет получают домохозяйства с низкими финансовыми возможностями, а также дома, поврежденные после 24 февраля 2022 года и расположенные в безопасных районах города и области.

Среди получателей — лица с инвалидностью, граждане с хроническими заболеваниями, одинокие пожилые люди и жители с ограниченной подвижностью. Предпочтение также отдают жилью, где проживает один или два пожилых лица без семейной поддержки.

Организацией процесса занимаются благотворительные фонды, в частности, «Каритас», в сотрудничестве с городскими службами. Распределение ресурсов осуществляют в соответствии с фактическими потребностями, чтобы охватить наиболее уязвимые категории населения.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется с соблюдением определенных правил. Пожилым гражданам советуют заранее уточнять график выдачи и готовить необходимые документы.

Отдельно предусмотрены консультации социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в доступных видах поддержки и сопровождают получателей на всех этапах программы.

Кроме того, в Запорожской области можно получить бесплатные продукты.

