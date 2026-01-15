Графики отключения света в Одесской области на 16 января следует учесть при планировании своего дня.

Украинцев предупредили о новых графиках отключения света в Одесской области на 16 января, которые вводятся из-за важных работ в регионе, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько общин со ссылкой на специалистов ДТЕК «Одеські електромережі».

Графики отключения света в Одесской области на 16 января вводятся из-за плановых ремонтных работ в регионе. С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЕК «Одеські електромережі» 16 января будет проводить профилактические работы в Биляивци. В связи с выполнением данных работ с 9.00 до 19.00 будет отключение электроэнергии по адресам:

улицы Водопровидна, Харкивська, Агрономична, Бендяка, Остапа Вышни, Волошкова, Героив Громады, Отамана Головатого, Горихова, Грушевського, Дачна, Заводська, Запорожцив, Зарична, Затышна, Зелена, Калынова, Квиткова, Кыивська, Крайня, Лугова, Мыру, Сковороды, Одеська, Паркова, Пивденна, Полунычна, Польова, Райдужна, Рябушкина, Сагайдачного, Садова, СК «Тирас», Бузкова, Сонячна, СОТ «Тирас Резныка», Спортывна, Станцийна, Теплычна, Успенська, Франка, Хмельныцького Богдана, Яблунева;

переулки: Агрономичный, Грушевського, Костецькои, Ликарняный, Мыру, Молодижный, Ричковый, Сковороды, Сонячный, Ягидный;

проспекст Незалежности.

В пределах Окнянского поселкового территориального общества также вводятся обесточивание. С 8 до 19 света не будет в следующих населенных пунктах:

с. Маякы

с. Володымыривка - ул. Шевченко Тараса

С 8 до 17 часов в пределах Великобуялицкой территориальной громады в связи с выполнением работ будет отключение электроэнергии в поселке Буялык:

ул. Пивденна (д. 1)

Обесточат также село Дибривка. Выключение будет продолжаться с 8 до 19 часов.

Жители региона призывают заранее учесть запланированные перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЕК «Одеські електромережі».

