Графіки відключення світла в Одеській області на 16 січня варто врахувати під час планування свого дня.

Українців попередили про нові графіки відключення світла в Одеській області на 16 січня, які вводяться через важливі роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили декілька громад, з посиланням на фахівців ДТЕК «Одеські електромережі».

Графіки відключення світла в Одеській област на 16 січня вводяться через планові ремонтні роботи в регіоні. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі 16 січня буде проводити профілактичні роботи в Біляївці. У зв’язку з виконанням даних робіт з 9.00 до 19.00 буде відключення електроенергії за адресами:

вулиці Водопровідна, Харківська, Агрономічна, Бендяка, Остапа Вишні, Волошкова, Героїв Громади, Отамана Головатого, Горіхова, Грушевського, Дачна, Заводська, Запорожців, Зарічна, Затишна, Зелена, Калинова, Квіткова, Київська, Крайня, Лугова, Миру, Сковороди, Одеська, Паркова, Південна, Полунична, Польова, Райдужна, Рябушкіна, Сагайдачного, Садова, СК «Тірас», Бузкова, Сонячна, СОТ «Тірас Резника», Спортивна, Станційна, Теплична, Успенська, Франка, Хмельницького Богдана, Яблунева;

провулки: Агрономічний, Грушевського, Костецької, Лікарняний, Миру, Молодіжний, Річковий, Сковороди, Сонячний, Ягідний;

проспекст Незалежності.

У межах Окнянської селищної територіальної громади також вводяться знеструмлення. З 8 до 19 світла не буде в таких населених пунктах:

с. Маяки

с. Володимирівка — вул. Шевченка Тараса

З 8 до 17 години у межах Великобуялицька територіальна громада у зв’язку з виконанням робіт буде відключення електроенергії в селищі Буялик:

вул. Південна (буд. 1)

Знеструмлять також село Дібрівка. Вимкнення триватиме з 8 до 19 години.

Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».

