Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области предоставляется благотворительным фондом «Каритас Львов УГКЦ» в рамках социальной программы поддержки пожилых и уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Главным центром реализации инициативы стал Центр жизнестойкости «Сильные вместе». Программа направлена ​​на психологическую поддержку, обучение навыкам самопомощи и адаптацию граждан к сложным жизненным ситуациям. Участники проходят тренинги, упражнения по преодолению стресса и восстановлению эмоционального баланса.

В работе центра задействованы специалисты: психолог, социальный работник и менеджер по социальной сфере. Они проводят индивидуальные консультации, групповые занятия и встречи взаимоподдержки, что помогает пожилым людям восстановить уверенность и научиться эффективно общаться.

Основными направлениями работы являются обработка личных запросов, организация мероприятий для семей и учебные программы для работников социальной, медицинской и образовательной сфер, а также для представителей религиозных и общественных организаций. Это позволяет охватить не только непосредственных получателей, но и специалистов, работающих с людьми в кризисных ситуациях.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при поддержке Министерства социальной политики и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Центр помогает пожилым гражданам восстановить психологическую устойчивость, снизить тревожность и найти ресурсы для самостоятельной жизни, создавая чувство стабильности и безопасности в будущем.

