Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Киевской области в 2026 году будет выплачиваться в большем размере, сообщает Politeka.net.

Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.

Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Киевской области назначается не автоматически. Получить эту надбавку могут только лица, отвечающие четко определенным законодательством критериям. Сам факт достижения определенного возраста не является основанием для начисления выплаты.

Право на помощь имеют пенсионеры, одновременно отвечающие следующим требованиям:

достигли 80-летнего возраста;

проживают одиноко;

получают пенсию именно по возрасту;

по состоянию здоровья нуждаются в постоянной посторонней заботе;

имеют официальное медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), что подтверждает необходимость такого попечительства.

В связи с обновленными бюджетными показателями на 2026 год размер прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, увеличился до 2 595 гривен. Соответственно, ежемесячная доплата также возросла и теперь составляет 1 038 гривен.

Чтобы воспользоваться правом на ежемесячную доплату, пенсионеру необходимо пройти определенную законом процедуру. Прежде всего, врачебно-консультативная комиссия должна официально подтвердить потребность лица в постороннем уходе. Для этого следует обратиться в любое учреждение здравоохранения и получить соответствующее медицинское заключение.

После этого гражданин подает в органы Пенсионного фонда заявление о назначении надбавки. К заявлению следует добавить пакет документов, в частности:

вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего присмотра;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

справку из Пенсионного фонда, подтверждающую, что лицо не получает другие доплаты по уходу.

