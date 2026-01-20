Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на сохранение стабильной работы систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области вступило в силу с января 2026 и уже отразилось в платежках жителей Луковской общины, сообщает Politeka.

Как отмечается на официальной странице сообщества в Facebook, с начала года действуют обновленные расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод. Решение принял исполнительный комитет вместе с КП «Коммунальщик» во время заседания 11 декабря 2025 года.

Согласно утвержденным ставкам, один кубометр воды стоит 30,97 гривны, а услуга канализации – 20,99. С учетом НДС ежемесячный платеж на одного человека составляет 280,58 гривны, что примерно на 21% превышает предыдущий уровень.

Руководитель предприятия Андрей Клепач пояснил, что корректировка была необходима для приведения расчетов к экономически обоснованным показателям. Среди ключевых причин рост расходов на электроэнергию, обслуживание сетей и закупку материалов.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на сохранение стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения, а также на обеспечение бесперебойной подачи ресурсов в общине.

В местных властях советуют жителям заблаговременно ознакомиться с новыми начислениями и, при необходимости, обращаться в администрацию коммунального предприятия для получения разъяснений по формированию платежек.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

