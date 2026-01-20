Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на збереження стабільної роботи систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області набрало чинності з січня 2026 року та вже відобразилося у платіжках мешканців Луківської громади, повідомляє Politeka.

Як зазначається на офіційній сторінці громади у Facebook, із початку року діють оновлені розцінки на централізоване водопостачання й водовідведення. Рішення ухвалив виконавчий комітет разом із КП «Комунальник» під час засідання 11 грудня 2025-го.

Згідно з затвердженими ставками, один кубометр води коштує 30,97 гривні, а послуга каналізації — 20,99. З урахуванням ПДВ щомісячний платіж на одну особу становить 280,58 гривні, що приблизно на 21% перевищує попередній рівень.

Керівник підприємства Андрій Клепач пояснив, що коригування було необхідним для приведення розрахунків до економічно обґрунтованих показників. Серед ключових причин — зростання витрат на електроенергію, обслуговування мереж та закупівлю матеріалів.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на збереження стабільної роботи систем водопостачання і водовідведення, а також на гарантування безперебійної подачі ресурсів у громаді.

У місцевій владі радять жителям завчасно ознайомитися з новими нарахуваннями та, за потреби, звертатися до адміністрації комунального підприємства для отримання роз’яснень щодо формування платіжок.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.