Будут проводить профилактические работы в пределах региона, поэтому были составлены графики отключения света в Киевской области на 17 января в субботу.

Украинцев предупредили о введении графиков отключения света в Киевской области на 17 января, к которым следует быть готовыми, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько общин региона со ссылкой на «Київські регіональні електромережі».

Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. Поэтому будут введены графики отключения света на 17 января в городе Переяслав в разные временные промежутки:

08:30–14:30 улицы

Гаярынська: — 1, 10А, 10В, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 21-а, 22А, 23, 23-А, 24, 25, 25А, 27, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 35В, 35Г, 36, 36А, 37, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Ж, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 39В, 3А, 3Б, 40, 42, 43, 46А, 5, 50А, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8, 8А, 9

Лазенка Сергия: 2А

Петропавливська: 124А, 126

1 Петропавливськый: 1, 10А, 11, 11А, 1А, 1В, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Гаярынськый (пер.): 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 35-б, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А

12:00–18:00 улицы:

Гаярынська: — 1, 10А, 10В, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 21-а, 22А, 23, 23-А, 24, 25, 25А, 27, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 35В, 35Г, 36, 36А, 37, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Ж, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 39В, 3А, 3Б, 40, 42, 43, 46А, 5, 50А, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8, 8А, 9

Лазенка Сергия: 2А

Петропавливська: 124А, 126

1 Петропавливськый: 1, 10А, 11, 11А, 1А, 1В, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Гаярынськый (пер.): 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 35-б, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А

Также по информации «Киевские региональные электросети» запланированы плановые отключения электроэнергии в селе Велыка Солтанивка с 09:00-15:00 улицы/переулки Свободы, Каденюка, Ботанический, Сымыренко.

Профилактические работы также продлятся с 8 до 18 часов. В этой связи свет будут выключать в следующих населенных пунктах:

село Тарасивка: Героев Мариуполя.

село Кременыще: улицы Якунина, 80, Якунина, 92.

В связи с выполнением ремонтных работ будет отключение электроэнергии с 9:30 до 15:30 в селе Даныливка на улицах:

Центральна, Шляхова, пер. Вишневый.

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Киевоблэнерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение». Здесь постоянно обновляются данные как о плановых, так и об аварийных обесточениях, что позволяет потребителям заблаговременно получать информацию и подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

