Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стартовала в рамках нового социального проекта, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку жителей, чьи дома пострадали во время боевых действий, а также на улучшение условий проживания пожилых и социально уязвимых лиц.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусмотрен малый и средний ремонт домов и квартир. Работы включают в себя замену окон и дверей, восстановление кровель, стен и потолков, если помещения остаются безопасными для проживания.

Подать заявку могут жители Харькова и Изюма, относящиеся к определенным категориям. Среди них — лица с инвалидностью, граждане старше 60 лет, тяжелобольные, многодетные семьи, одинокие родители, беременные и матери с малыми детьми.

Для участия необходимо предоставить документы, подтверждающие личность, право собственности и доходы. Если пакет не полон, социальные работники рассматривают обращение индивидуально и помогают с последующим оформлением.

Отдельно действует программа ухода на дому для одиноких пожилых людей и лиц с серьезными болезнями. Специалисты обеспечивают бытовую поддержку, контролируют состояние здоровья, консультируют и оказывают необходимые средства.

По словам организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при поддержке благотворительных доноров и позволяет охватить наиболее уязвимые категории населения комплексными мероприятиями. Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для своевременного получения помощи.

