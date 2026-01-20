Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на поддержание качества сервиса и бесперебойную работу инфраструктуры.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области с начала 2026 года коснулось платежей жителей Костополя, сообщает Politeka.

Новые расценки уже применяются коммунальным предприятием « Костопольводоканал » и касаются водоснабжения и канализации.

По решению городского совета кубометр воды стоит 38,14 грн, а услуга водоотвода — 42,10 грн с учетом НДС. Именно по этим ставкам жители получают счета с января.

В городских властях объясняют, что изменения связаны с ростом затрат на электроэнергию, техническое обслуживание сетей, закупку материалов и зарплаты работников. Отдельное внимание уделяется стабильности работы систем в условиях военного положения, в частности благодаря резервным автономным установкам на случай отключений света.

Специалисты «Костопольводоканала» также отмечают проблему незаконных подключений, отсутствие приборов учета и рост потребления. Это создает дополнительную нагрузку на сети и влияет на финансовую ситуацию предприятия.

Для открытости новые расценки сравнили с соседними общинами, чтобы жители могли объективно оценить изменения и скорректировать свой бюджет.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на поддержание качества сервиса и бесперебойную работу инфраструктуры. Жителям советуют заблаговременно планировать оплату, проверять наличие счетчиков и следить за официальными сообщениями во избежание долгов.

Своевременная оплата помогает обеспечить стабильное водоснабжение и непрерывную работу канализационной системы.

