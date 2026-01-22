Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области доступны не всем пожилым украинцам, но только тем, которые отвечают определенным критериям, сообщает Politeka.net.

О том, кому и какую сумму доплачивают по уходу в 2026 году, отмечается в законе "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Доплата по уходу для пенсионеров в Кировоградской области предусмотрена Законом Украины №1727-IV. Она не назначается автоматически всем украинцам. Получить ее могут только те, кто отвечает четким требованиям закона.

Размер такой ежемесячной надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот показатель составлял 2361 грн, соответственно, надбавка равнялась 944,40 грн в месяц.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум был повышен до 2595 грн. Таким образом, размер доплаты для одиноких пенсионеров от 80 лет увеличился до 1 038 грн ежемесячно.

Сам по себе возраст не является основанием для начисления денег. Право на надбавку имеют пенсионеры, одновременно отвечающие следующим критериям: достигли 80 лет и старше; получают пенсию по возрасту; проживают сами, без других; имеют медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии; за состоянием здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, прибавку для пожилых украинцев не назначат. Для получения помощи нужно лично обратиться в ПФУ и подать заявление. Вместе с ним необходимо предоставить:

идентификационный код;

паспорт гражданина Украины; справку о необходимости постоянного попечения;

справку из Пенсионного фонда о том, что другие выплаты по уходу не получаются.

