Розмір щомісячної доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області доступні не усім літнім українців, але лише тим, які відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про те, кому та яку суму доплачують на догляд у 2026 році, зазначається у законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Доплата на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області передбачена Законом України №1727-IV. Вона не призначається автоматично всім пенсіонерам. Отримати її можуть лише ті, хто відповідає чітким вимогам закону.

Розмір щомісячної надбавки на догляд для пенсіонерів становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році цей показник складав 2 361 грн, відповідно, надбавка дорівнювала 944,40 грн на місяць.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум було підвищено до 2 595 грн. Таким чином, розмір доплати для одиноких пенсіонерів віком від 80 років збільшився до 1 038 грн щомісяця.

Сам по собі вік не є підставою для нарахування грошей. Право на надбавку мають пенсіонери, які одночасно відповідають таким критеріям: досягли 80 років і більше; отримують пенсію за віком; проживають самі, без інших осіб; мають медичний висновок лікарсько-консультативної комісії; за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, надбавку для літніх українців не призначать. Для отримання допомоги потрібно особисто звернутися до ПФУ та подати заяву. Разом із нею необхідно надати:

ідентифікаційний код;

паспорт громадянина України;довідку про потребу в постійному догляді;

довідку з Пенсійного фонду про те, що інші виплати на догляд не отримуються.

