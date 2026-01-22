Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на найбільш уразливі групи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається внутрішньо переміщеним особам та людям поважного віку через роботу центру «Єднання», повідомляє Politeka.

Волонтерська команда організувала видачу продуктових наборів, предметів першої потреби й консультацій щодо доступних програм соціальної підтримки.

Хаб функціонує в Олександрівській громаді та став ключовою точкою підтримки для жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тут можна отримати харчі, засоби гігієни та практичні поради з адаптації в новому середовищі.

Окремий фокус спрямований на мешканців Покровського напрямку, де запит на допомогу залишається підвищеним. Центр сприяє родинам і самотнім літнім людям у частковому покритті витрат на базові щоденні потреби.

Прийом відвідувачів відбувається у будні з 9:00 до 17:00. Працівники приймають звернення, роз’яснюють доступні можливості та супроводжують під час підготовки необхідних паперів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на найбільш уразливі групи, зокрема людей старшого віку, осіб з інвалідністю першої та другої груп, а також пацієнтів із тяжкими захворюваннями.

Видача наборів здійснюється за попередньо оприлюдненим розкладом, який розміщують в офіційному Telegram-каналі хабу «Єднання». Там же публікують актуальні оголошення й повідомлення про роботу центру.

Організатори закликають звертатися завчасно та слідкувати за оновленнями, щоб підтримка залишалася безперервною і доступною для тих, хто її потребує.

