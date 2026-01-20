В ближайшие недели ограничения движения транспорта в Киеве повлияют на удобство передвижения по столице для местных жителей.

Ограничение движения транспорта в Киеве было введено из-за начала масштабного ремонта, сообщает Politeka.

Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на УК "Киевавтодор".

Речь идет о работах на Приднепровском шоссе через Южный мостовой переход, где дорожники КП "Киевавтодормост" ремонтируют металлическое ограждение на эстакаде съезда в направлении Корчеватого.

Ограничения движения транспорта в Киеве на данном отрезке будут действовать в период с 17 января 2026 по 1 февраля 2026 ежедневно с 8:00 до 20:00.

В Киевской городской государственной администрации призвали водителей заранее планировать маршрут из-за возможной задержки трафика, поскольку работы продолжаются в часы наибольшей активности местных жителей.

Кроме того, напомним, что ограничение движения транспорта в Киеве ввели и в связи с длительным ремонтом путепровода на пересечении просп. Николая Бажана с Днепровской набережной.

Там ремонтные работы стартовали еще 3 июля 2025 года и продлятся ориентировочно до августа 2026 года. В пресс-службе горгосадминистрации пояснили, что трудности в проезде есть из-за начала капитального ремонта путепровода возле станции метро "Осокорки".

Сооружение работает с 1990 года и раньше не проходило капитального обновления, поэтому нынешние работы необходимы для дальнейшей безопасности курсирования автомобилей.

Столичные службы напоминают, что такие временные неудобства вводятся для безопасного выполнения ремонтных работ и последующей эксплуатации построек, которые имеют ключевое значение для транспортной системы города.

Специалисты призывают водителей быть внимательными на этих участках, соблюдать требования дорожных знаков и учитывать временные изменения в организации проезда.

