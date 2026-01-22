Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляют благотворители, чтобы поддержать людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали готовить волонтеры организации «Содействие», сообщает Politeka.

По информации, обнародованной на их официальной Facebook-странице, инициатива направлена ​​на семьи с детьми, переселенцев и пожилых людей, которые сейчас переживают непростые времена из-за ограниченного доступа к базовым ресурсам.

Особое внимание уделяется домохозяйствам в прифронтовых общинах Харьковской области и Сумщины, где зимний период усложняет повседневную жизнь.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове будут выдаваться после официального сообщения о раздаче. Волонтеры формируют продовольственные наборы длительного хранения.

Они включают как бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, так и теплые пледы, чтобы семьи могли пережить морозы. Программа реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project и при поддержке Действий для детей Украины.

Для того, чтобы помощь была максимально эффективной, волонтеры организуют доставку наборов и координируют раздачу в разных населенных пунктах, чтобы охватить как можно больше людей.

Благотворительная деятельность «Содействие» не ограничивается только раздачей продовольствия. Организация формирует комплексную систему помощи, чтобы минимизировать трудности людей, пострадавших от войны и перемещения.

Об их проектах можно прочесть на официальных ресурсах. Там же появляется информация о выдаче гуманитарной помощи. Следует следить за официальными страницами в соцсетях, чтобы не упустить возможности получить поддержку.

