Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу в начале 2026 года, сообщает Politeka.
Об этом информирует коммунальное предприятие « Костопольводоканал » и касается водоснабжения и водоотвода.
По решению городского совета кубометр воды стоит 38,14 гривен, а услуга канализации – 42,10 гривен с НДС. Именно по этим расценкам жители получают платежки с января.
В городских властях объясняют, что изменения связаны с ростом затрат на электроэнергию, техническое обслуживание сетей, закупку материалов и зарплаты персонала. Особое внимание уделяется стабильности работы систем в условиях военного положения, в частности благодаря резервным автономным установкам на случай отключений света.
Специалисты "Костопольводоканала" отмечают, что незаконные подключения, отсутствие счетчиков и рост потребления создают дополнительную нагрузку на сети и влияют на финансовую ситуацию предприятия.
Также следует отметить, что для прозрачности новые тарифы сравнили с соседними общинами, чтобы жители могли объективно оценить изменения и скорректировать собственный бюджет.
Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на поддержание качества обслуживания и бесперебойную работу инфраструктуры. Жителям советуют заблаговременно планировать оплату, проверять наличие счетчиков и следить за официальными сообщениями во избежание накопления долгов.
Своевременная оплата помогает обеспечить стабильное водоснабжение и непрерывную работу канализационной системы.
