Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Про це інформує комунальне підприємство «Костопільводоканал» і стосується водопостачання та водовідведення.

За рішенням міської ради, кубометр води коштує 38,14 гривень, а послуга каналізації – 42,10 гривень з ПДВ. Саме за цими розцінками жителі отримують платіжки з січня.

У міській владі пояснюють, що зміни пов’язані зі зростанням витрат на електроенергію, технічне обслуговування мереж, закупівлю матеріалів та зарплати персоналу. Особливу увагу приділяють стабільності роботи систем у умовах воєнного стану, зокрема завдяки резервним автономним установкам на випадок відключень світла.

Фахівці «Костопільводоканалу» зазначають, що незаконні підключення, відсутність лічильників та зростання споживання створюють додаткове навантаження на мережі і впливають на фінансову ситуацію підприємства.

також варто зауважити, що для прозорості нові тарифи порівняли із сусідніми громадами, щоб жителі могли об’єктивно оцінити зміни та скоригувати власний бюджет.

Експерти наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на підтримку якості обслуговування та безперебійну роботу інфраструктури. Мешканцям радять завчасно планувати оплату, перевіряти наявність лічильників та стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути накопичення боргів.

Своєчасна оплата допомагає забезпечити стабільне водопостачання та безперервну роботу каналізаційної системи громади.

