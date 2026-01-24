Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області першочергово надають певним категоріям.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне для переселенців у складних умовах, повідомляє Politeka.

У Полтавській області внутрішньо переміщені особи можуть отримати тимчасове помешкання за підтримки державних та місцевих структур. Програма орієнтована на переселенців і членів їхніх родин, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Житлові приміщення надають зі спеціального фонду строком до одного року. Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету, плата за проживання не передбачена.

Умови проживання включають базові зручності та можливість самостійного приготування їжі. Також передбачена допомога у веденні побуту й розв’язанні нагальних питань, що виникають під час адаптації.

Окрему увагу приділяють соціальній підтримці. За потреби до роботи залучають профільних фахівців або відповідні служби незалежно від форми власності, що сприяє безпеці та стабільності.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області першочергово надають багатодітним родинам, сім’ям з дітьми, вагітним жінкам, людям з інвалідністю та пенсіонерам, чиї оселі були зруйновані або стали непридатними через війну.

Рішення про надання помешкання ухвалюють на основі бальної оцінки потреб. Мінімальна площа становить не менше шести квадратних метрів на одну людину відповідно до урядових вимог.

Для участі у програмі переселенцям необхідно стати на облік осіб, які потребують тимчасового проживання. Заяви приймають у центрах надання адміністративних послуг, виконавчих органах громад або районних державних адміністраціях за місцем фактичного перебування.

