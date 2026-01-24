Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надаються громадянам через регулярні зустрічі організації "Церква Спасіння Допомога", повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному Телеграм-каналі організації, безкоштовні продукти для ВПО у Полтав можна отримати, зареєструвавшись на 14-й потік допомоги, який стартував 20 січня 2026 року.

Учасники заходу отримають безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві у вигляді продовольчих наборів. А також вразливим категоріям громадян передбачені засоби гігієни та одяг.

Взяти участь можуть лише ті, хто жодного разу не користувався подібною допомогою раніше. Для отримання гуманітарної допомоги організатори наголошують на важливості регулярної присутності.

Зустрічі проводитимуться раз на тиждень, а пропуск двох зустрічей підряд без поважних причин призведе до скасування участі.

Формат заходу передбачає невеличке спілкування за чашкою чаю з печивом, після якого кожен учасник отримає продовольчий набір. Учасникам будуть призначені конкретні модератори, що стежитимуть за процесом видачі.

Окрім цього, організація наголошує на обов’язковій присутності дорослих від 18 років та необхідності дотримуватися точного часу початку зустрічей. Адреса заходу: м. Полтава, проспект Миру, 24.

Форми реєстрації та актуальна інформація про нові набори доступні у офіційному Телеграм-каналі "Церква Спасіння Допомога". Місцевим мешканцям радять слідкувати за даною сторінкою, щоб не пропустити важливу інформацію.

Організатори підкреслюють, що гуманітарна підтримка будуть видаватися обмеженій кількості учасників, тому реєстрація є обов’язковою.

