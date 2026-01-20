График отключения газа с 21 по 23 января в Житомирской области позволяет местным жителям подготовиться к неудобствам в быту.

График отключения газа с 21 по 23 января в Житомирской области будет введен в двух населенных пунктах из-за проведения плановых технических работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 21 по 23 января в Житомирской области, прежде всего, охватывает несколько адресов в Коростене.

Так, 21.01 газоснабжение будет прекращено по адресу ул. Черемушки, 65 А, а на следующий день, 22.01, работы коснутся дома по ул. Черемушки, 65 Б. 23.01 неудобства уже будут терпеть жильцы дома по ул. Черемушки, 67.

Все работы производятся с целью технического обслуживания газовых сетей, чтобы обеспечить безопасную и надежную доставку голубого топлива жителям.

Кроме того, временная остановка распределения топлива планируется 22.01 в пгт Лугины. Работы будут охватывать следующие адреса:

переулок Садовый и улицы Казацкой, Молодежной, Соборной, Луговой, Цветущей, Мира, Симоненко, Мигловца, Центральной, Лесной и Привокзальной, а также переулок Солнечный и Школьный.

Работники местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины» будут проводить регламентные работы, необходимые для безопасной эксплуатации системы газоснабжения.

Представители компании призывают всех потребителей, в домах которых временно будет прекращено газоснабжение, перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками во избежание аварийных ситуаций.

Местным жителям советуют спланировать свой быт заранее с учетом графика отключений газа с 21 по 23 января в Житомирской области.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Житомирской области: как вырастут цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание стоимости проезда в Житомирской области: когда новые цены ударят по кошелькам украинцев.

Как сообщала Politeka, Уроки войны для мира: Житомир стал центром обсуждения новых вызовов в области прав человека.