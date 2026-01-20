Графік відключення газу з 21 по 23 січня у Житомирській області дає змогу для місцевих мешканців підготуватися до незручностей в побуті.

Графік відключення газу з 21 по 23 січня у Житомирській області введуть в двох населених пунктах через проведення планових технічних робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 21 по 23 січня у Житомирській області, перш за все, охоплює кілька адрес у Коростені.

Так, 21.01 газопостачання буде припинено за адресою вул. Черемушки, 65 А, а наступного дня, 22.01, роботи торкнуться будинку на вул. Черемушки, 65 Б. 23.01 незручності вже терпітимуть мешканці будинку на вул. Черемушки, 67.

Усі роботи виконуються з метою технічного обслуговування газових мереж, щоб забезпечити безпечну та надійну доставку блакитного палива мешканцям.

Крім того, тимчасове припинення розподілу палива планується 22.01 у смт Лугини. Роботи охоплюватимуть такі адреси:

провулок Садовий та вулиці Козацьку, Молодіжну, Соборну, Лугова, Квітучу, Миру, Симоненка, Мигловця, Центральну, Лісну та Привокзальну, а також провулок Сонячний та Шкільний.

Працівники місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України»" проводитимуть регламентні роботи, необхідні для безпечної експлуатації системи газопостачання.

Представники компанії закликають усіх споживачів, у будинках яких тимчасово буде припинено газопостачання, перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками, аби уникнути аварійних ситуацій.

Місцевим мешканцям також радять спланувати свій побут заздалегідь з урахуванням графіка відключеннь газу з 21 по 23 січня у Житомирській області.

