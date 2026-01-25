Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області надаються для забезпечення базових потреб у харчуванні.

Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області організовує команда «ЯМаріуполь», повідомляє Politeka.

Як йдеться на їхній офіційній Фейсбук-сторінці, організація продовжує системно допомагати маріупольським родинам, що тимчасово проживають в регіоні.

Основною метою є надання регулярної гуманітарної підтримки, зокрема й безкоштовних продуктів для ВПО у Вінницькій області. Це дозволяє переселенцям забезпечити себе базовим харчуванням на кожен день.

У кожному пакунку, який отримують лди, містяться безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області першої необхідності: чай, цукор, крупи, макарони, консерви та кукурудза.

Завдяки таким наборам родини можуть готувати їжу вдома, не витрачаючи додаткових коштів. За словами пані Наталії, яка вже отримала продуктовий набір, така допомога дає змогу розраховувати на підтримку центру та планувати харчування сім’ї на місяць.

Команда фонду організовує видачу продовольчих товарів один раз на 31 день у центрі «ЯМаріуполь. Вінниця», який розташований за адресою вул. Соборна, 50.

Відвідувачі отримують набори після невеликого спілкування з волонтерами та ознайомлення з умовами отримання допомоги.

Під час видачі гуманітарної допомоги волонтери надають консультації щодо подальшого отримання соціальної допомоги та роз’яснюють, які категорії осіб можуть претендувати на пакунки. Зокрема, пріоритет надається особам, які потрапили у складні життєві обставини.

Завдяки ініціативам «ЯМаріуполь» маріупольці мають можливість відчути тепло і турботу. Кожен пакет містить достатню кількість продовольства, щоб родина могла забезпечити базові потреби у харчуванні протягом місяця.

