Доплаты для пенсионеров во Львовской области в 2026 году будут составлять почти 2600 гривен ежемесячно, сообщает Politeka .

Государство продолжает финансовую поддержку пожилых людей, проживающих в зонах безусловного отселения или гарантированного добровольного переселения.

Ежемесячная доплата в размере 2595 грн установлена ​​в связи с ростом прожиточного минимума — с 2391 грн до 2595 грн. Право на нее имеют неработающие пенсионеры, проживавшие или работавшие на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года, а также официально признанные пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

Выплата не начисляется людям, которые после аварии покидали загрязненные районы, а позже вернулись или зарегистрировались на этих территориях уже после катастрофы. При выезде из зоны отселения или трудоустройства за ее пределами надбавка автоматически прекращается. Контроль осуществляют через государственные реестры.

По данным Кабинета Министров, в настоящее время постоянное проживание в радиационно загрязненных территориях подтвердили около 105 тысяч пенсионеров. Дополнительные расходы бюджета на повышение выплат в 2026 году оцениваются почти в 300 млн. грн.

Доплаты для пенсионеров во Львовской области призваны обеспечить стабильную поддержку и помочь обеспечить базовые потребности пожилых людей, пострадавших от последствий аварии.

Кроме того, во Львовской области у людей также есть возможность получить гуманитарную помощь. Поддержка также предусмотрена для людей, чье жилье разрушено или пришло в негодность из-за обстрелов.

