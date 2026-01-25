Доплати для пенсіонерів в Львівській області покликані забезпечити стабільну підтримку та допомогти забезпечити базові потреби людей.

Доплати для пенсіонерів в Львівській області у 2026 році складатимуть майже 2 600 гривень щомісячно, повідомляє Politeka.

Держава продовжує фінансову підтримку людей похилого віку, які мешкають у зонах безумовного відселення або гарантованого добровільного переселення.

Щомісячна доплата у розмірі 2 595 грн встановлена у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму — з 2 391 грн до 2 595 грн. Право на неї мають непрацюючі пенсіонери, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року, а також ті, хто офіційно визнаний постраждалим від Чорнобильської катастрофи.

Виплата не нараховується людям, які після аварії покидали забруднені райони, а пізніше повернулися, або зареєструвалися на цих територіях вже після катастрофи. У разі виїзду з зони відселення або працевлаштування за її межами надбавка автоматично припиняється. Контроль здійснюють через державні реєстри.

За даними Кабінету Міністрів, нині постійне проживання у радіаційно забруднених територіях підтвердили близько 105 тисяч пенсіонерів. Додаткові витрати бюджету на підвищення виплат у 2026 році оцінюються майже у 300 млн грн.

Доплати для пенсіонерів в Львівській області покликані забезпечити стабільну підтримку та допомогти забезпечити базові потреби людей похилого віку, які постраждали від наслідків аварії.

Крім того, у Львівській області люди також мають можливість отримати гуманітарну допомогу. Підтримка також передбачена для людей, чиє житло зруйноване або стало непридатним через обстріли.

