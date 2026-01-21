Графику отключения света в Сумах на 22 января охватят десятки улиц областного центра.

Подробные графики отключения света в Сумах на 22 января были составлены из-за плановых работ в электросетях города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Сумиобленерго».

В связи с техническими работами компания «Сумиобленерго» сформировала подробные графики отключения света в 22 января на территории Сум. Графики отключения света на 22 января будут действовать с 08:00 до 14:00 в домах по адресам:

Гарбузивська — 93

Героив Небеснои Сотни — 11–38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64–72

Гоголя — 1–18, 20

Богдана Хмельныцького — 1–21, 23, 25/1, 25/2, 27

Петропавливська — 106–123

Сумськои артбрыгады — 3, 3А, 5, 5Б, 5В, 5Г

Соколына — 17

Оборонный — 8А

С 8 до 16 часов также вводятся обесточивание. Ограничения охватят следующие адреса:

Героив Небеснои Сотни — 62

Богдана Хмельныцького — 29

Петропавливська — 124

Сумськои артбрыгады — 7

2-га Поперечна — 1, 3, 3А, 8, 10, 10А

Пантелеймона Кулиша — 83, 85–97, 99–107, 100А

Мыколы Лысенка — 14

Авиацийный — 1–8

Павла Чубынського — 77, 79–108/1

Украинськых захысныць — 94, 96, 98, 100, 102, 104

Пылыпа Капельгородського — 8А

Соколына — 1–15

Гарбузивська — 1, 70, 70А, 72, 72А, 89, 91

Также временный перерыв в электроснабжении случится в городе во временной промежуток – с 9 до 16 часов. Выключения касаются ряда улиц города Сумы:

Пантелеймона Кулиша — 98

Васыля Лыпкивського — 19, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 30/1, 35–37

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

