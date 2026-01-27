Для оформлення доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області необхідно підготувати та подати повний пакет документів.

Для деяких пенсіонерів з онуками доступна спеціальна доплата в Кіровоградській області та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в постанові №654 Кабінету Міністрів України.

Пенсіонери можуть отримувати від держави не лише основну виплату, а й додаткові доплати в Кіровоградській області. Зокрема, йдеться про осіб, що мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей або онуків.

Особлива надбавка передбачена для пенсіонерів, що не працюють (тобто припинили роботу або не зареєстровані як фізична особа-підприємець) і мають на своєму утриманні дітей до 18 років. Її розмір – 150 гривень на кожну дитину.

Однак оформити надбавку може лише один з батьків (пенсіонерів у сім'ї), а нарахування здійснюється до досягнення дитиною повноліття.

Проте на неповнолітніх, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", надбавка до пенсії не нараховується.

Для оформлення надбавки пенсіонеру необхідно підготувати та подати повний пакет документів, а саме:

заяву про призначення або перерахунок пенсії, оформлену відповідно до додатка 1 постанови правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25 листопада 2005 року;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудову книжку або інші документи, що підтверджують факт непрацевлаштування та відсутність підприємницької діяльності;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідку з місця проживання, видану уповноваженими органами (органами управління житловим фондом або відділом реєстрації), що підтверджує спільне проживання дитини із заявником або факт її перебування на утриманні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області: в 2026 році виплата зросла, хто отримає більше.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: за якою адресою її надають.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: хто може чекати на понад 6 тисяч від держави.