Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области, прежде всего, получают определенные категории украинцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляют людям, потерявшим собственные дома из-за войны, сообщает Politeka.

Механизм поддержки действует для внутренне перемещенных лиц, не имеющих возможности проживать в собственных квартирах или домах. Помещения предоставляются временно из государственного фонда тем, кто нуждается в безопасном убежище.

Программа включает переселенцев и членов их семей. Цель – обеспечить комфортные и защищенные условия проживания для людей, вынужденных покинуть родные населенные пункты.

Составление списка доступных квартир и домов осуществляют органы местного самоуправления или уполномоченные структуры. Расселение производится по месту фактического пребывания заявителя. Как правило, срок пользования жильем не превышает одного года.

При обоснованной необходимости срок проживания могут продлить. Такое решение принимается, если семья или отдельное лицо не смогло найти другой вариант размещения. Вся система работает по четким правилам и процедурам.

Площадь помещения должна составлять не менее шести квадратных метров на одного человека. Предоставление происходит после оценки потребностей по балльной шкале, учитывающей социальный статус и жизненные обстоятельства.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области в первую очередь получают многодетные семьи, переселенцы с детьми, беременные женщины, лица с инвалидностью и пенсионеры, дома которых были разрушены или непригодны для проживания из-за боевых действий.

Для участия в программе необходимо встать на учет. Заявители обращаются в центры предоставления административных услуг, исполнительных органов городских или сельских советов или районных госадминистраций. После представления документов на каждую семью или отдельное лицо заводится учетное дело.

