Механізм підтримки діє для внутрішньо переміщених осіб, які не мають можливості проживати у власних квартирах чи будинках. Приміщення надаються тимчасово з державного фонду тим, хто потребує безпечного прихистку.

Програма охоплює переселенців та членів їхніх родин. Мета — забезпечити комфортні та захищені умови проживання для людей, змушених залишити рідні населені пункти.

Складання списку доступних квартир і будинків здійснюють органи місцевого самоврядування або уповноважені структури. Розселення проводиться за місцем фактичного перебування заявника. Зазвичай термін користування житлом не перевищує одного року.

У разі обґрунтованої потреби строк проживання можуть продовжити. Таке рішення ухвалюють, якщо сім’я або окрема особа не змогла знайти інший варіант розміщення. Уся система працює за чіткими правилами та процедурами.

Площа приміщення має становити щонайменше шість квадратних метрів на одну людину. Надання відбувається після оцінювання потреб за бальною шкалою, що враховує соціальний статус та життєві обставини.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області насамперед отримують багатодітні сім’ї, переселенці з дітьми, вагітні жінки, особи з інвалідністю та пенсіонери, чиї домівки були зруйновані або непридатні для проживання через бойові дії.

Для участі у програмі необхідно стати на облік. Заявники звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконавчих органів міських або сільських рад чи районних держадміністрацій. Після подання документів на кожну сім’ю або окрему особу заводиться облікова справа.

