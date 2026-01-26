Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове остается доступным благодаря сочетанию государственных механизмов и волонтерских инициатив.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляют через государственные программы и волонтерские сервисы, сообщает Politeka.

Внутри перемещенные лица могут получить временное проживание как при поддержке государства, так и путем самостоятельного поиска. Помощь рассчитана на тех, кто был вынужден покинуть собственные дома из-за боевых действий или угрозы безопасности.

Те, кто ищет варианты самостоятельно, могут обратиться в контакт-центры в Харькове и общинах области. Консультанты предоставляют информацию об имеющихся предложениях, проверенных организациях и правилах поселения в коммунальные учреждения.

Дополнительно действуют специализированные онлайн-платформы. Волонтерский проект «Допомагай» предлагает объявления с фильтрацией по разным критериям. Все предложения проходят ручную проверку, а пользователи получают консультации по горячей линии.

Еще одним государственным инструментом является ресурс «Прихисток», где указано количество свободных мест в зарегистрированных помещениях. Это помогает быстро сориентироваться и выбрать наиболее подходящий вариант.

Также работает телеграмм-бот «Турботник», созданный Министерством цифровой трансформации. Через него можно найти временное жилье, необходимые вещи или контакты координаторов в центрах админуслуг.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове остается доступным благодаря сочетанию государственных механизмов и волонтерских инициатив. Для переселенцев советуют заранее уточнять наличие помещений и готовить документы, чтобы получить максимально быстро.

Своевременное обращение и подготовка документов поможет переселенцам быстро получить жилье и обеспечить безопасные условия для себя и семьи.

