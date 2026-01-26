Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки поєднанню державних механізмів та волонтерських ініціатив.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надають через державні програми та волонтерські сервіси, повідомляє Politeka.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати тимчасове проживання як за підтримки держави, так і шляхом самостійного пошуку. Допомога розрахована на тих, хто був змушений залишити власні домівки через бойові дії або загрозу безпеці.

Ті, хто шукає варіанти самостійно, можуть звернутися до контакт-центрів у Харкові та громадах області. Консультанти надають інформацію про наявні пропозиції, перевірені організації та правила поселення у комунальні установи.

Додатково діють спеціалізовані онлайн-платформи. Волонтерський проєкт «Допомагай» пропонує оголошення з фільтрацією за різними критеріями. Всі пропозиції проходять ручну перевірку, а користувачі отримують консультації через гарячу лінію.

Ще одним державним інструментом є ресурс «Прихисток», де вказано кількість вільних місць у зареєстрованих приміщеннях. Це допомагає швидко зорієнтуватися та обрати найбільш підходящий варіант.

Також працює телеграм-бот «Турботник», створений Міністерством цифрової трансформації. Через нього можна знайти тимчасове житло, необхідні речі або контакти координаторів у центрах адмінпослуг.

Своєчасне звернення та підготовка документів допоможуть переселенцям швидко отримати житло і забезпечити безпечні умови для себе та родини.

