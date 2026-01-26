С 1 января размер доплаты для пенсионеров в Запорожье вырос, ведь он напрямую привязан к показателю прожиточного минимума.

Доплаты для некоторых украинских пенсионеров в Запорожье и в других регионах Украины значительно выросли в 2026 году, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в статье 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

С 1 января размер выплаты возрос, ведь он напрямую привязан к показателю прожиточного минимума. В частности, неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения, в 2026 году имеют право на ежемесячную выплату в размере 2 595 гривен.

Повышение доплаты для пенсионеров в Запорожье произошло в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц - с 2391 грн до 2595 грн.

Получать эту надбавку могут только украинцам, которые одновременно соответствуют установленным критериям. В частности, право на надбавку имеют граждане, которые:

проживали или работали на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года;

имеют официальный статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Доплаты для пенсионеров в Запорожье не назначаются украинцам, которые после Чернобыльской аварии оставили радиационно загрязненные территории, а затем вернулись к ним. Также право на такую ​​выплату не имеют переехавшие или зарегистрировавшие место жительства в этих зонах уже после катастрофы.

В случае выезда за пределы зоны отселения или его официального трудоустройства вне загрязненных территорий, начисление доплаты прекращается в автоматическом режиме. Соблюдение установленных условий контролируется через государственные информационные реестры.

По информации Кабинета Министров Украины, на сегодняшний день факт постоянного проживания в радиационно загрязненных зонах подтвердили около 105 тысяч пенсионеров. В то же время, дополнительные расходы государственного бюджета, связанные с повышением этих выплат в 2026 году, составляют почти 300 миллионов гривен.

