Із 1 січня розмір доплати для пенсіонерів в Запоріжжі зріс, адже він безпосередньо прив’язаний до показника прожиткового мінімуму.

Доплати для деяких українських пенсіонерів в Запоріжжі та інших регіонах України значно зросли у 2026 році, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Із 1 січня розмір виплати зріс, адже він безпосередньо прив’язаний до показника прожиткового мінімуму. Зокрема, непрацюючі пенсіонери, які постійно мешкають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення, у 2026 році мають право на щомісячну виплату в розмірі 2 595 гривень.

Підвищення доплати для пенсіонерів в Запоріжжі відбулося у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — з 2 391 грн до 2 595 грн.

Отримувати цю надбавку можуть лише ті пенсіонери, які одночасно відповідають установленим критеріям. Зокрема, право на надбавку мають громадяни, які:

проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року;

мають офіційний статус особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі не призначаються українцям, які після Чорнобильської аварії залишили радіаційно забруднені території, а згодом повернулися до них. Також право на таку виплату не мають особи, які переїхали або зареєстрували місце проживання в цих зонах вже після катастрофи.

У разі виїзду пенсіонера за межі зони відселення або його офіційного працевлаштування поза забрудненими територіями нарахування доплати припиняється в автоматичному режимі. Дотримання встановлених умов контролюється через державні інформаційні реєстри.

За інформацією Кабінету Міністрів України, на сьогодні факт постійного проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч пенсіонерів. Водночас додаткові видатки державного бюджету, пов’язані з підвищенням цих виплат у 2026 році, становлять майже 300 мільйонів гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому доступно та що потрібно для оформлення.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: хто може мати домівку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: скільки тепер платитимуть жителі.