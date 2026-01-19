Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области призвано не только обеспечить временное убежище.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области стартует в рамках экспериментальной государственной программы, позволяющей переселенцам проживать в подготовленных помещениях сроком до одного года, сообщает Politeka.

О запуске инициативы проинформировало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Проект направлен на граждан, требующих дополнительной поддержки в организации повседневной жизни после длительного лечения или досмотрового сопровождения.

Размещение финансируется из бюджета, поэтому участники не платят средства за пользование жильем. Комнаты и квартиры оборудованы базовыми условиями для приготовления пищи, отдыха и самостоятельного обихода.

Отдельное внимание было уделено социальному сопровождению. Специалисты консультируют переселенцев, помогают адаптироваться к новой среде, восстановить навыки самостоятельности и постепенно вернуть уверенность. Поддержка оказывается вне зависимости от того, кому принадлежит недвижимость.

Представителями площадей могут стать физические или юридические лица, внесенные в Реестр социальных услуг. Жилые объекты должны отвечать требованиям безопасности и пригодности, утвержденным правительством.

В профильном ведомстве отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области призвано не только обеспечить временное убежище, но и создать условия для стабилизации жизни людей, потерявших дома из-за войны.

Программа также предусматривает консультации по оформлению документов, что способствует более быстрой интеграции участников в новые жизненные обстоятельства.

Кроме того, в Запорожье у украинцев также есть возможность получить бесплатные продукты.

