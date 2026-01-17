Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт оборудования и материалы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу с 1 января 2026 г., передает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает Облводоканал Запорожского облсовета.

С нового года жители территориальных общин Запорожской области получат платежки по обновленным тарифам на воду.

Согласно распоряжению областной военной администрации от 24 декабря 2025 г. №1306, для коммерческих потребителей тариф на воду составляет 24,44 грн за кубометр без НДС и 29,33 с.

Для населения, не занимающегося хозяйственной деятельностью в сфере водоснабжения, цены выросли до 45,54 грн за кубометр без налога и 54,65 грн с НДС. Стоимость водоотвода для этой категории составляет 44,74 грн без НДС и 53,69 из.

В сообщении подчеркивается, что город Запорожье не входит в зону обслуживания КП «Облводоканал». Предприятие предоставляет услуги только жителям других территориальных общин области.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт оборудования и материалы, необходимые для бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Жителям советуют планировать расходы и следить за официальными сообщениями, чтобы своевременно оплачивать счета и избежать недоразумений.

Несмотря на подобную ситуацию, в регионе есть и положительные новости. Украинцы могут получить бесплатные продукты в городе Запорожье. Их предоставляет благотворительная организация "Улыбка ЮА".

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто именно имеет право на получение дома.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: жителей предупредили о важных изменениях.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: как украинцам ее получить.