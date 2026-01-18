Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в соответствии с определенными правилами.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжает предоставляться в рамках социального проекта, направленного на поддержку пожилых жителей, оказавшихся в сложных жизненных условиях, сообщает Politeka.

Инициатива охватывает пожилых граждан, пострадавших в результате войны или потерявших стабильные источники обеспечения. Основной фокус сделан на период холодов и удовлетворения базовых бытовых нужд.

Первоначально ресурсы направляют домохозяйствам с низким уровнем доходов, а также домам, поврежденным после 24 февраля 2022 года, которые находятся в безопасных районах города и близлежащих общин.

Среди получателей — люди с инвалидностью, граждане с хроническими заболеваниями, одинокие пожилые люди и жители с ограниченной мобильностью. Отдельное внимание уделяется помещениям, где проживает один или два пожилых человека без семейной поддержки.

Организацию процесса обеспечивают благотворительные структуры, в частности, фонд «Каритас», во взаимодействии с городскими службами. Распределение ресурсов осуществляют с учетом реальных потребностей, чтобы охватить наиболее уязвимые группы.

Специалисты подчеркивают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в соответствии с определенными правилами. Пожилым жителям советуют заранее уточнять графики выдачи и готовить необходимые документы.

Дополнительно предусмотрены консультации социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в доступных видах поддержки и сопровождают участников программы на всех этапах.

Кроме того, в Запорожской области можно получить бесплатные продукты.

