Подорожание проезда в Киевской области значительно контрастирует с ценами в городском транспорте столицы.

Подорожание проезда в Киевской области вступило в силу 20 января 2026 года, сообщает Politeka.

На ряде пригородных маршрутов Киевской области возросла стоимость поездок в столицу. Наибольшее повышение коснулось направлений Боярки и Вишневого, где ежедневно пользуются транспортом тысячи жителей пригородов.

В частности, проезд по маршрутке №720 из Боярки в Киев теперь стоит 75 гривен, а из Вишневого — 60. Местные телеграмм-каналы сообщают об аналогичных изменениях на других популярных маршрутах.

Теперь новые тарифы установлены по следующим направлениям:

№720 Боярка – Киев: 75 грн;

Вишневое – Киев: 60 грн;

№716, 721, 742, 796, 301: отмечен рост стоимости;

Софиевская Борщаговка – метро «Академгородок»: 50 грн.

Проезд в пределах столицы по этим маршруткам остается на уровне 20 гривен.

Следует также отметить, что предыдущее повышение произошло на западных направлениях в начале 2025 года. Тогда поездки из Вишневого поднялись с 35 до 50 гривен, а из Ирпеня и Бучи - до 50-60.

Специалисты отмечают, что удорожание проезда в Киевской области значительно контрастирует с ценами в муниципальном транспорте столицы. Разовый билет в метро, ​​автобусе, троллейбусе или трамвае стоит 8 гривен, а при покупке абонемента на 50 поездок – 6,50 грн за одну.

Мэр Виталий Кличко ранее сообщал, что тарифы на коммунальный транспорт Киева останутся без изменений до завершения войны.

Жители призывают планировать бюджет, отслеживать актуальные графики маршруток и учитывать повышение цен при ежедневных поездках.

Такие изменения заставляют пассажиров планировать поездки заранее и искать альтернативные маршруты для экономии семейного бюджета.

