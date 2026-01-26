Подорожчання проїзду в Київській області значно контрастує з цінами у муніципальному транспорті столиці.

Подорожчання проїзду в Київській області набрало чинності з 20 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

На низці приміських маршрутів Київщини зросла вартість поїздок до столиці. Найбільше підвищення торкнулося напрямків із Боярки та Вишневого, де щодня користуються транспортом тисячі мешканців передмість.

Зокрема, проїзд маршруткою №720 із Боярки до Києва тепер коштує 75 гривень, а з Вишневого — 60. Місцеві телеграм-канали повідомляють про аналогічні зміни на інших популярних маршрутах.

Наразі нові тарифи встановлені на таких напрямках:

№720 Боярка – Київ: 75 грн;

Вишневе – Київ: 60 грн;

№716, 721, 742, 796, 301: відзначено зростання вартості;

Софіївська Борщагівка – метро «Академмістечко»: 50 грн.

Проїзд у межах столиці цими маршрутками залишається на рівні 20 гривень.

Варто також зауважити, що попереднє підвищення відбулося на західних напрямках на початку 2025 року. Тоді поїздки з Вишневого піднялися з 35 до 50 гривень, а з Ірпеня та Бучі — до 50–60.

Фахівці зазначають, що подорожчання проїзду в Київській області значно контрастує з цінами у муніципальному транспорті столиці. Разовий квиток у метро, автобусі, тролейбусі або трамваї коштує 8 гривень, а при купівлі абонемента на 50 поїздок — 6,50 грн за одну.

Міський голова Віталій Кличко раніше повідомляв, що тарифи на комунальний транспорт Києва залишаться без змін до завершення війни.

Мешканців закликають планувати бюджет, відстежувати актуальні графіки маршруток і враховувати підвищення цін при щоденних поїздках.

Такі зміни змушують пасажирів планувати поїздки заздалегідь і шукати альтернативні маршрути для економії сімейного бюджету.

