Новый график движения поездов в Волынской области внесет ряд корректив в поездки местных жителей по региону, поэтому рассказываем детали.

Новый график движения поездов в Волынской области начал действовать с 22 января и касается пригородных рейсов, в том числе курсирующих через Ковель, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте АО "Укрзализныця", новый график движения поездов в Волынской области был введен с целью минимизации задержек в курсирование пригородных экспрессов и повышения безопасности перевозок.

Решение приняли на фоне роста интенсивности движения на Фастовском участке, который понес вражеские поражения в декабре. Это повлияло на стабильность расписания по всей сети.

В компании отмечают, что введение нового графика поездов в Волынской области - вынужденный шаг для уменьшения нагрузки на наиболее напряженные отрезки железной дороги.

Изменения коснулись не только времени отправки и прибытия отдельных рейсов, но и части маршрутов. В "Укрзализныце" объясняют, что отдельные корректировки были внесены из соображений безопасности, учитывая текущую ситуацию на инфраструктурных объектах.

В целом по всей Украине просмотрели более 100 расписаний пригородных складов, что, по оценке перевозчика, должно помочь сократить количество задержек и сделать более прогнозируемыми для пассажиров поездки.

Пассажирам советуют заранее проверять информацию перед поездкой и обращать внимание на дату расписания. При выборе пригородного рейса необходимо убедиться, что указана отметка «действительная с 22.01.2026».

Официальную информацию о времени отправления и прибытия нужного вам маршрута можно найти на сайте "Укрзализныци".

Там же можно найти подробную информацию о курсировании пассажирских составов через станцию ​​Ковель, являющуюся одним из ключевых транспортных узлов региона.

