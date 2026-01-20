График отключения газа с 21 по 26 января в Волынской области внесет неудобства в быт местных жителей.

График отключения газа с 21 по 26 января в Волынской области предусматривает временное прекращение газоснабжения в более чем 70 домах в трех районах из-за проведения плановых технических работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 21 по 26 января в Волынской области охватывает дома во Владимирском, Ковельском и Луцком районах.

Расписание работ рассчитано на весь январь 2026, однако мы собрали адреса, которые столкнутся с ограничениями в период с 21.01 до 26.01.

Во Владимирском районе в городе Нововолынск работы проводят по адресам: 15-й, 17 — 22-23.01.2026, 15-й, 20 — 26.01.2026.

В Ковельском районе в городе Ковель планируется обслуживание на: Володимира Кияна, 35/А — 20-23.01.2026, Брестська, 111В — 26.01.2026.

В Луцком районе временное ограничение состоится по адресам: Рівненська, 109 — 21.01.2026, Рівненська, 111 — 21.01.2026, Софії Ковалевської, 23 — 22.01.2026, Софії Ковалевської, 23/А — 22.01.2026, Софії Ковалевської, 25 — 26.01.2026, Софії Ковалевської, 27 — 26.01.2026, Софії Ковалевської, 52 — 26.01.2026.

Представители газовой компании отмечают, что все работы производятся для обеспечения безопасности и стабильности газоснабжения, а жильцы домов должны перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и счетчиками на время техобслуживания.

Следует отметить, что график отключения газа с 21 по 26 января в Волынской области разработан таким образом, чтобы минимизировать неудобства для жителей и обеспечить быстрое восстановление газоснабжения после завершения работ.

