Новий графік руху поїздів у Волинській області внесе низку коректив у поїздки місцевих жителів по регіону, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів у Волинській області почав діяти з 22 січня та стосується приміських рейсів, зокрема тих, що курсують через Ковель, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Волинській області запровадили з метою мінімізації затримок у курсування приміських експресів та підвищення безпеки перевезень.

Рішення ухвалили на тлі зростання інтенсивності руху на Фастівській ділянці, яка зазнала ворожих уражень у грудні. Це вплинуло на стабільність розкладу по всій мережі.

У компанії зазначають, що введення нового графіка поїздів у Волинській області є вимушеним кроком для зменшення навантаження на найбільш напружені відрізки залізниці.

Зміни торкнулися не лише часу відправлення та прибуття окремих рейсів, а й частини маршрутів. В "Укрзалізниці" пояснюють, що окремі коригування були внесені з міркувань безпеки, з огляду на поточну ситуацію на інфраструктурних обʼєктах.

Загалом по всій Україні переглянули понад 100 розкладів приміських складів, що, за оцінкою перевізника, має допомогти скоротити кількість затримок та зробити похздки більш прогнозованим для пасажирів.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти інформацію перед поїздкою та звертати увагу на дату дії розкладу. У разі вибору приміського рейсу необхідно переконатися, що вказано позначку «дійсний з 22.01.2026».

Офіційну інформацію про час відправлення та прибуття потрібного вам маршруту, можна знайти на сайті "Укрзалізниці".

Там же можна знайти детальну інформацію щодо курсування пасажирських складів через станцію Ковель, яка є одним з ключових транспортних вузлів регіону.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області: що саме дорожчає та наскільки