Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области оформляется через подразделения социальной защиты населения.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области в 2026 году предоставляется по обновленным требованиям, сообщает Politeka.

Разъяснение о порядке выплат опубликовал Пенсионный фонд Украины.

Речь идет о государственной поддержке внутренне перемещенных лиц, фактически проживающих в регионе и состоящих на официальном учете.

Финансовая поддержка назначается на следующие шесть месяцев. Ключевым условием остается уровень среднемесячного дохода семьи за прошлый квартал. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для граждан, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 прожиточный минимум установлен на уровне 2 595 гривен. Следовательно, максимально допустимый доход для участия в программе составляет 10 380 гривен в расчете на одного человека.

Отдельно определен список людей, которым средства насчитывают без учета финансовых показателей. В него входят пенсионеры с небольшими выплатами, граждане с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью до 18 лет, сироты, молодежь без родительской опеки младше 23 лет, а также опекуны и приемные семьи.

В ведомстве отмечают, что программа направлена ​​на поддержку людей в период адаптации. Выплаты помогают частично компенсировать расходы по аренде, питанию и базовым потребностям, сохраняя минимальную финансовую стабильность в сложных условиях.

