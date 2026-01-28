Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області оформлюється через підрозділи соціального захисту населення.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області у 2026 році надається за оновленими вимогами, повідомляє Politeka.

Роз’яснення щодо порядку виплат опублікував Пенсійний фонд України.

Йдеться про державну підтримку внутрішньо переміщених осіб, які фактично мешкають у регіоні та перебувають на офіційному обліку.

Фінансова підтримка призначається на наступні шість місяців. Ключовою умовою залишається рівень середньомісячного доходу родини за попередній квартал. Він не має перевищувати чотири прожиткові мінімуми для громадян, що втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум встановлений на рівні 2 595 гривень. Відтак максимально допустимий дохід для участі у програмі становить 10 380 гривень у розрахунку на одну особу.

Окремо визначено перелік людей, яким кошти нараховують без урахування фінансових показників. До нього входять пенсіонери з невеликими виплатами, громадяни з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю до 18 років, сироти, молодь без батьківського піклування віком до 23 років, а також опікуни й прийомні родини.

У відомстві зазначають, що програма спрямована на підтримку людей у період адаптації. Виплати допомагають частково компенсувати витрати на оренду, харчування та базові потреби, зберігаючи мінімальну фінансову стабільність у складних умовах.

