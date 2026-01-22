Новий графік руху поїздів у Вінницькій області впливає на звичні поїздки місцевих мешканців, тож розповідаємо про це більше.

Новий графік руху поїздів у Вінницькій області почав діяти з 22 січня 2026 року і торкнувся як приміських, так і пасажирських складів, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Вінницькій області передбачає корективи, внесені у зв’язку з безпековою ситуацією та ускладненим рухом на фастівській ділянці.

Дана ділянка нещодавно зазнала ворожих обстрілів. Тож усі зміни спрямовані на мінімізацію затримок, забезпечення безпеки пасажирів та стабілізацію курсування експресів на території регіону.

За інформацією "Укрзалізниці", новий графік поїздів у Вінницькій області діє від 22 січня 2026 року. Пасажирам радять звертати особливу увагу на дату дії розкладу при плануванні поїздок.

Біля відповідного рейсу має бути позначка «дійсний з 22.01.2026». Зміни вплинули на понад сто маршрутів.

Нагадаємо, що через станцію Бар курсують кілька важливих пасажирських складів. Зокрема, №100 Бухарест — Київ прибуває до Бару о 15.37 та відправляється о 15.39, №351 Київ — Кишинів прибуває о 22.58–22.59 та відправляється о 23.00–23.01.

№99 Київ — Бухарест прибуває о 10.46 та відправляється о 10.48, а №352 Кишинів — Київ прибуває о 06.17 та відправляється о 06.19. Час прибуття та відправлення може змінюватися залежно від дати курсування та коригування розкладу.

"Укрзалізниця" наголошує, що контроль за виконанням розкладу здійснюється на всіх ключових станціях, включно зі станцією Бар.

Пасажирам рекомендують перевіряти актуальний час відправлення та прибуття, планувати поїздки заздалегідь та враховувати можливі коригування.

